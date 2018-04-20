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50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
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Более 50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Более 50 регионов России принимают участие в ярмарках выходного дня в Москве, которые открылись в столице в пятницу, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Ранее сообщалось, что 20 апреля в Москве откроются более 100 ярмарок выходного дня, на которых будут представлены свежие фермерские продукты. Площадки, представленные по всей столице, проработают до Нового года.
"Мы сейчас присутствуем на одной из самых популярных площадок, станции метро "1905 года". На этой ярмарке представлено порядка 10 регионов. Это Кабардино-Балкария, Дагестан, Ростов, Липецк, Тамбов. Всего в ярмарках участвуют более 50 регионов, на разных площадках их количество варьируется. Традиционно, как и в прошлом году, у нас открылось 102 ярмарки", — рассказал Немерюк.
Он отметил, что все участники, представившие свою продукцию, работают на ярмарках не первый год, и товары пользуются популярностью у москвичей.
"По итогам прошлого года можно привести несколько цифр: более 38 тысяч тонн было продано на всех ярмарках в течение прошлого года, и количество посетителей превысило семь миллионов человек", — сказал глава департамента.
Немерюк также добавил, что на данный момент на ярмарках в основном представлен урожай прошлого года, а также парниковая продукция, выращенная в южных регионах страны.
"Вся продукция животного происхождения проходит ветеринарный контроль, а основная продукция проходит контроль со стороны коллег из Роспотребнадзора. Если вы видели, стоит машина ветслужбы, здесь есть лаборатория, которая делает все необходимые анализы, и даёт заключение о безопасности данной продукции", — подчеркнул он.
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