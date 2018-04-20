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Москвичам дадут пощупать природу
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Москвичам дадут пощупать природу 

Мослента 2 часа назад
Фото: Mos.ru
На востоке столицы появится тактильный сад «Шестое чувство». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«В этом году на юго-востоке столицы появится новый тактильный сад «Шестое чувство», ориентированный на комфортный отдых, прежде всего, людей с ограниченными возможностями, а также горожан и гостей Москвы. Основной задачей проекта является создание взаимодействия «человек — природная среда»», — рассказал он.
Планируется, что сад разделят на несколько тематических зон. Маршрут будет построен таким образом, чтобы посетители с ограниченными возможностями могли сформировать в сознании образы и очертания сада, который они не могут увидеть.
В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы гостям было удобно знакомиться с разновидностями растений.
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