Москвичам дадут пощупать природу

На востоке столицы появится тактильный сад «Шестое чувство». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«В этом году на юго-востоке столицы появится новый тактильный сад «Шестое чувство», ориентированный на комфортный отдых, прежде всего, людей с ограниченными возможностями, а также горожан и гостей Москвы . Основной задачей проекта является создание взаимодействия «человек — природная среда»», — рассказал он.

Планируется, что сад разделят на несколько тематических зон. Маршрут будет построен таким образом, чтобы посетители с ограниченными возможностями могли сформировать в сознании образы и очертания сада, который они не могут увидеть.

В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы гостям было удобно знакомиться с разновидностями растений.