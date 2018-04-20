Восемь переулков в центре благоустроят

Восемь переулков Басманного района ждет благоустройство

Участки, которые приведут в порядок, находятся между улицами Солянкой и Маросейкой.

На территории восьми переулков в центре Москвы началась инженерная подготовка к благоустройству. Работы будут проведены в Большом и Малом Златоустинских, Лучниковом, Армянском и Кривоколенном, а также в Малом Спасоглинищевском, Петроверигском, Старосадском переулках. Все они расположены в Басманном районе города, между улицами Солянкой и Маросейкой.

Рабочие отделили площадки, где будет проведен ремонт, специальными ограждениями. Также по периметру площадок зажгли специальные огни, чтобы автомобилисты и пешеходы могли заметить зону ремонтных работ. Для водителей установлены еще и временные знаки, которые предупреждают о проводимых на участках работах.

Во время ремонтных работ планируется расширить тротуары, которые будут замощены гранитной плиткой. Подпорные стены будут отремонтированы. Пешеходная часть будет отделена новым бордюрным камнем. Въезды во дворы оборудуют пандусами. В вечерние часы переулки будут освещать фонари с энергоэффективными лампами. Помимо этого, в переулках отремонтируют фасады домов.

На благоустроенных территориях также установят удобные лавочки и урны, навигационные стелы, организуют велопарковки. По завершении основных работ в переулках высадят многолетники и газоны, а поздней осенью — деревья и кустарники.