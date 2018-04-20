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В Московском зоопарке родился кудрявый пеликан
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Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: Кадр из видео
В столичном зоопарке появился на свет детеныш кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности.
В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана.
Об этом сообщает Газета.ru.
"Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц", — говорится в сообщении.
Птенец кудрявого пеликана уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Увидеть детеныша можно в павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории зоопарка.
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