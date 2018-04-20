В Московском зоопарке родился кудрявый пеликан

Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке

В столичном зоопарке появился на свет детеныш кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности.

В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана.

Об этом сообщает Газета.ru.

"Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц", — говорится в сообщении.

Птенец кудрявого пеликана уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Увидеть детеныша можно в павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории зоопарка.