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В Москве откроется тактильный сад «Шестое чувство»
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В Москве откроется тактильный сад «Шестое чувство» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На юго-востоке столицы откроют тактильный сад «Шестое чувство», предназначенный для людей с ограниченными возможностями, сообщает агентство «Москва».
Предполагается, что сад будет разделен на несколько тематических зон, посвященных экологическим системам России: средней полосе, таежному краю, степной зоне, пустыни, тундре и субтропикам.
Пешеходный маршрут по саду спланирован таким образом, чтобы у посетителей с ограниченными возможностями зрения сформировались образы сада, который они не могут увидеть. А помогут им в этом, в том числе, тактильные таблички с описаниями.
Также в «Шестом чувстве» появится сад лекарственно-пряных трав, где посетители смогут узнать о свойствах растений, прикоснуться к ним и вдохнуть их аромат.
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