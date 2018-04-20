Велошеринг запустят этим летом в Москве

российской столице появится бесстанционный велопрокат. Проект запустят после проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, тестовый запуск программы покажет, как работает велошеринг в условиях столицы. Бесстанционный велопрокат появится летом.

О бесстанционном велопрокате заговорили осенью 2017 года. В октябре прошла презентация системы велопроката Ofo. Согласно правилам, двухколесное средство передвижения можно оставить в любом месте. Сам велосипед не привязан к определенной площадке.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, тестовый запуск программы покажет, как работает велошеринг в условиях столицы.

К слову, сезон велопроката в Москве заработает с 25 апреля. В текущем сезоне пользователям будет доступно 430 станций велопроката и более 4000 велосипедов.

Ранее стало известно, что скоро москвичи смогут брать в аренду электросамокаты. Оператор каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат». Сервис, возможно, запустят уже этой весной.

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