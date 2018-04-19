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В столице протестируют бесстанционный велопрокат
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В Москве летом в пилотном режиме запустят бесстанционный велопрокат 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Бесстанционный велопрокат, или велошеринг начнут тестировать в Москве по завершении чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Осенью 2017 года в Москве состоялась презентация китайской системы велопроката Ofo, в которой велосипед не привязан к конкретной станции проката, его можно оставить в любом месте.
"Мы после чемпионата мира сделаем тестовый запуск. Мы против хаотичного разбрасывания велосипедов по Москве, с помощью системы ГЛОНАСС хотели бы определить, где надо завершать сессию и оставлять велосипед", — сказал Ликсутов в четверг.
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