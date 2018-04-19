В столице протестируют бесстанционный велопрокат

В Москве летом в пилотном режиме запустят бесстанционный велопрокат

Бесстанционный велопрокат, или велошеринг начнут тестировать в Москве по завершении чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов

Осенью 2017 года в Москве состоялась презентация китайской системы велопроката Ofo, в которой велосипед не привязан к конкретной станции проката, его можно оставить в любом месте.