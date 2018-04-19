Пригородные электрички интегрируют с поездами МЦД

Поезда первого МЦД на первом этапе будут ходить раз в 5-6 минут благодаря интеграции с действующими электричками. Об этом на встрече с журналистами заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов

По словам заммэра, на первом этапе первого МЦД Лобня Одинцово и новые поезда диаметра, и те, что здесь сейчас возят пассажиров, пойдут по одним путям. На участке от Одинцова до Лобни пригородные электрички будут "встраиваться" в график МЦД и идти со всеми остановками. Таким образом, Савеловский и Белорусский вокзал останутся конечными станциями только для экспрессов, остальные поезда станут сквозными. Благодаря этой компиляции, поезда МЦД-1 будут ходить раз в 5-6 минут.

Затем поезда МЦД-1 получат выделенные пути, ориентировочно это произойдет после 2020 года.

Также заммэра отметил, что на втором МЦД — Курско-Рижском — планируется построить две станции — Павшинская пойма и Волоколамская, но точных сроков, когда они появятся, пока неизвестно.

Напомним, что запуск пассажирского движения по МЦД-1 запланирован на 2019 год. Перевозчик ЦППК уже заключил контракт на поставку поездов для этой линии. Это будут городские электрички "Иволга" производства Тверского вагоностроительного завода.