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В столице начнут тестировать прокат самокатов
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В Москве после ЧМ-2018 начнут тестировать прокат самокатов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Прокат самокатов начнут тестировать в Москве после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году, рассказал журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"К нам обратились компании. Мы будем тестировать самокатшеринг как пилот. Идея нам нравится, это хорошая история. К нам даже обратились ряд каршеринговых компаний, которые хотят заниматься прокатом самокатов", — рассказал Ликсутов журналистам в четверг.
Планируется, что пилотный проект запустят после окончания чемпионата мира по футболу, добавил он.
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