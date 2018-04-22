Власти Москвы назвали сроки открытия участка розовой ветки метро

Участок Кожуховской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца лета.

По его словам, вначале запустят движение между станциями «Некрасовка» и «Косино», куда входят четыре станции. На станции «Косино» будет пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Хуснуллин оценил состояние ее готовности в 72%.

«К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы», — рассказал он.

Отмечается, что второй участок «розовой» ветки от «Косино» до «Нижегородской улицы» с пересадкой на Большую кольцевую линию откроют в 2019 году.

«Непосредственно на станции «Косино» мы сейчас проектируем большой ТПУ, и на совещании мэра по развитию метрополитена принято решение проектировать его сразу в теле станции», — добавил заммэра.

Хуснуллин рассказал, что станция является ключевой, здесь также построят здание для отдыха локомотивных бригад.