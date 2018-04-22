Ещё
Власти Москвы назвали сроки открытия участка розовой ветки метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы назвали сроки открытия участка розовой ветки метро 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участок Кожуховской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца лета.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин раскрыл подробности стройки станции «Косино», которая должна появится на Кожуховской линии московского метро. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, вначале запустят движение между станциями «Некрасовка» и «Косино», куда входят четыре станции. На станции «Косино» будет пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Хуснуллин оценил состояние ее готовности в 72%.
«К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы», — рассказал он.
Отмечается, что второй участок «розовой» ветки от «Косино» до «Нижегородской улицы» с пересадкой на Большую кольцевую линию откроют в 2019 году.
«Непосредственно на станции «Косино» мы сейчас проектируем большой ТПУ, и на совещании мэра по развитию метрополитена принято решение проектировать его сразу в теле станции», — добавил заммэра.
Хуснуллин рассказал, что станция является ключевой, здесь также построят здание для отдыха локомотивных бригад.
ТК «Звезда»: последние новости
Сорванные штормовым ветром мусорные баки в Москве придавили людей: видео График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за ЧМ-2018 Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время урагана
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США110
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина140
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной32
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство64
Европа против санкций. Что дальше?148
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение