Власти Москвы назвали сроки открытия участка розовой ветки метро 

Участок Кожуховской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца лета.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин раскрыл подробности стройки станции «Косино», которая должна появится на Кожуховской линии московского метро. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, вначале запустят движение между станциями «Некрасовка» и «Косино», куда входят четыре станции. На станции «Косино» будет пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Хуснуллин оценил состояние ее готовности в 72%.
«К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы», — рассказал он.
Отмечается, что второй участок «розовой» ветки от «Косино» до «Нижегородской улицы» с пересадкой на Большую кольцевую линию откроют в 2019 году.
«Непосредственно на станции «Косино» мы сейчас проектируем большой ТПУ, и на совещании мэра по развитию метрополитена принято решение проектировать его сразу в теле станции», — добавил заммэра.
Хуснуллин рассказал, что станция является ключевой, здесь также построят здание для отдыха локомотивных бригад.