Москвичи смогут помочь бездомным животным из приютов

В апреле в Москве состоятся две выставки бездомных животных, которых посетители смогут бесплатно забрать себе.

Первая из них откроется 22 апреля в городском пространстве" Хлебозавод № 9" на Новодмитровской улице столицы. Всего будет представлено более ста собак и кошек из приютов Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна".

Забрать понравившееся животное можно прямо с выставки. Это абсолютно безопасно, так как животные привиты, стерилизованы и в обязательном порядке проходят осмотр у ветеринара, отмечают организаторы мероприятия.

Кроме того, посетители смогут задать вопросы и получить рекомендации по уходу за домашними питомцами от ведущего ветеринара центра "Юна". Также на территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов.

Еще одно мероприятие — выставка кошек "Неслучайная встреча" — пройдет 25 апреля в приюте для бездомных кошек "Муркоша" на Осташковской улице. На ней будет представлено более 500 кошек и котят. Все они привиты, чипированы и стерилизованы.

Желающие смогут взять питомца себе после собеседования с администрацией приюта, однако, сделать это смогут только лица старше 21 года.