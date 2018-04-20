На территории ЗИЛа появится филиал Эрмитажа

Художественная галерея станет центром строящегося квартала «ЗИЛАРТ» и расположится на 15,2 тыс. кв. м. Здание филиала Эрмитажа будет построено в конструктивистском стиле с двойным остеклением и абстрактным рисунком на фасаде.

По планам, возведение филиала Эрмитажа на территории ЗИЛа будет завершено к 2024 году.

Решение открыть в Москве филиал петербургского музея «Эрмитаж» было принято еще в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Винзавод подарит Третьяковской галерее десять работ современных художников.