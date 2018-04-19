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В метро запретят раздеваться
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В метро запретят раздеваться 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Минтранс разработал проект типовых правил пользования метрополитеном, которые в будущем могут использовать власти городов, где есть подземка. Об этом пишет РБК. Проект приказа Минтранса размещен на портале публикации проектов правовых актов.
Некоторые из положений документа отличаются от действующих в настоящее время правил пользования московским метро.
Так, пожелание уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам теперь сформулировано как обязанность пассажира. В тут же категорию перешло пожелание снимать с плеч объемную кладь — рюкзаки и большие сумки.
В список запретов попало нахождение в транспорте в голом виде. Ранее голые люди в правилах не упоминались вовсе.
Среди нововведений — запрет на перевозку нескладных велосипедов. Отныне в метро можно провозить только складной велотранспорт, причем упакованный в чехлы.
Новые правила также запрещают провозить в метро детей в колясках. Ранее детскими колясками запрещали пользоваться лишь на эскалаторах в МЦК, теперь повсеместно: и в вагонах, и на станциях, и в переходах, и на эскалаторах.
Пассажирам также запретили вмешиваться в работу Wi-Fi в метро, запускать беспилотные летательные аппараты и «распространять заведомо ложные сообщения о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объектов метрополитена».
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