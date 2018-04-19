Предприниматели бесплатно получат ларьки на ярмарках выходного дня — Собянин

Предприниматели бесплатно получат ларьки на ярмарках выходного дня. Об этом Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.

"Завтра во всех округах открываются ярмарки выходного дня. Жители столицы смогут купить свежую фермерскую продукцию. Предприниматели получают ларьки бесплатно. Кроме того, будут удобные места для горожан с инвалидностью и пенсионеров, которые хотят продать свой урожай", — говорится в сообщении.

Завтра во всех округах открываются ярмарки выходного дня. Жители столицы смогут купить свежую фермерскую продукцию. Предприниматели получают ларьки бесплатно. Кроме того, будут удобные места для горожан с инвалидностью и пенсионеров, которые хотят продать свой урожай. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 апреля 2018 г.

20 апреля в центре столицы начнут работать девять ярмарок выходного дня. В этом году 20 процентов мест получат главы крестьянских хозяйств.

Площадки выбирали с учетом пожелания жителей. Почти все они будут работать с пятницы по воскресенье. Посмотреть их адреса и время работы можно здесь.