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Предприниматели бесплатно получат ларьки на ярмарках
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Предприниматели бесплатно получат ларьки на ярмарках выходного дня — Собянин 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Предприниматели бесплатно получат ларьки на ярмарках выходного дня. Об этом Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.
"Завтра во всех округах открываются ярмарки выходного дня. Жители столицы смогут купить свежую фермерскую продукцию. Предприниматели получают ларьки бесплатно. Кроме того, будут удобные места для горожан с инвалидностью и пенсионеров, которые хотят продать свой урожай", — говорится в сообщении.
20 апреля в центре столицы начнут работать девять ярмарок выходного дня. В этом году 20 процентов мест получат главы крестьянских хозяйств.
Площадки выбирали с учетом пожелания жителей. Почти все они будут работать с пятницы по воскресенье. Посмотреть их адреса и время работы можно здесь.
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