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26 парков столицы присоединились к проекту «Московское долголетие»
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26 парков столицы присоединились к проекту «Московское долголетие» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Ожидается, что к лету площадок станет более 30.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, парки предлагают москвичам старшего возраста групповые занятия по трем направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.
Москвичи могут выбрать скандинавскую ходьбу, гимнастику, танцы, иностранные языки и другие занятия. Все они бесплатны. Сейчас ведется набор групп, но в некоторых парках занятия уже начались.
Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку в территориальный центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту. Присоединиться к проекту могут женщины с 55 лет, а мужчины — с 60, у которых есть постоянная регистрация в столице.
В настоящий момент в рамках проекта «Московское долголетие» почти 50 тысяч москвичей приступили к занятиям.
После обучения москвичи смогут продемонстрировать свои умения конкурсах, смотрах и фестивалях, как районных и окружных, так и общегородских.
На участие в проекте подали уже 79,6 тысячи заявок. Самыми активными оказались жители Восточного округа столицы. Там на курсы записались 17605 человек. В Южном округе на участие в проекте записались 9111 человек. На занятия уже начали ходить 4449 человек. В Юго-Восточном округе заявки подали 8353 человека, из них 5699 уже занимаются.
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