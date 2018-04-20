26 парков столицы присоединились к проекту «Московское долголетие»

Ожидается, что к лету площадок станет более 30.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , парки предлагают москвичам старшего возраста групповые занятия по трем направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.

Москвичи могут выбрать скандинавскую ходьбу, гимнастику, танцы, иностранные языки и другие занятия. Все они бесплатны. Сейчас ведется набор групп, но в некоторых парках занятия уже начались.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку в территориальный центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту. Присоединиться к проекту могут женщины с 55 лет, а мужчины — с 60, у которых есть постоянная регистрация в столице.

В настоящий момент в рамках проекта «Московское долголетие» почти 50 тысяч москвичей приступили к занятиям.

После обучения москвичи смогут продемонстрировать свои умения конкурсах, смотрах и фестивалях, как районных и окружных, так и общегородских.

На участие в проекте подали уже 79,6 тысячи заявок. Самыми активными оказались жители Восточного округа столицы. Там на курсы записались 17605 человек. В Южном округе на участие в проекте записались 9111 человек. На занятия уже начали ходить 4449 человек. В Юго-Восточном округе заявки подали 8353 человека, из них 5699 уже занимаются.