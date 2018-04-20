К концу 2019 года в Москве запустят около 600 электробусов 

Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, по количеству автобусов на электроприводе Москва может войти в тройку лидеров среди европейских и американских городов. Напомним, первые электробусы выйдут на дороги уже осенью. Все они будут оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, спутниковой навигацией, а также разъемами для зарядки гаджетов. С 2021 года Москва перестанет приобретать автобусы с дизельными двигателями и будет закупать только электробусы.