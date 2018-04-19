С. Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел объекты олимпийского комплекса «Лужники» — отреставрированный фонтан «Каменный цветок» и строящуюся канатную дорогу через Москву-реку. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«На территории «Лужников» продолжается благоустройство, воссоздан уникальный фонтан «Каменный цветок». Помимо прочего сделана и подсветка, и цветомузыкальная программа. Так что к Дню открытия фонтанов в Москве этот объект полностью готов», — сказал С. Собянин.

Также мэр осмотрел ход работ по строительству канатной дороги между «Лужниками» и Воробьевыми горами. «В Москве подобных канатных дорог не было. Объект хорошего мирового уровня», — отметил С. Собянин.

Руководитель компании «Московские спортивные технологии» — технического заказчика проекта Николай Диваков рассказал, что в настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы. «Благодаря вам (обращение к С. Собянину — прим. Агентства „Москва“ ) в 2016 г. принято решение правительства Москвы о строительстве канатной дороги. В настоящее время строительные работы закончены. Три станции. Пропускная способность — 1,6 тыс. человек в час. Станция „Лужники“, станция „Воробьевская набережная“, станция „Воробьевы горы“. У нас 35 кабин», — сказал Н. Диваков.

Он добавил, что в зимнее время здесь будет функционировать фуникулер в качестве подъемника с четырехместными креслами, который будет двигаться по укороченному маршруту между верхней и средней станциями на Воробьевых горах. По его словам, фуникулер будет бесплатно перевозить детей из спортивной школы Москомспорта.