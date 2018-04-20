Минтранс не станет запрещать провозить детей в колясках в метро

В обновленной версии документа говорится, что запрет на перевозку детей в колясках в подземке будет распространяться только на эскалаторы, входы и выходы из вагонов поездов. В предыдущем варианте речь шла о запрете на территории всего метро.

Минтранс России призывает к активному обсуждению проекта. Он призван унифицировать правила пользования метрополитенами в стране — сейчас единого документа федерального уровня, регулирующего это, нет. В соответствии с этими типовыми правилами регионы будут разрабатывать свои правила пользования подземками, пояснили в министерстве.

Уточняется также, что в числе основных положений разрабатываемого приказа — перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Главная цель проекта –обеспечить безопасность пассажиров.