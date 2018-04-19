Московский стандарт реновации разработают в столице

На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации будет создан Московский стандарт реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Олег Рындин. «На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем Московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов», — сказал первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы

Как отметил руководитель департамента Сергей Левкин , современное проектирование и строительство жилых домов по программе реновации должны позволять их технологическую перезагрузку.

«Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — подчеркнул Левкин.