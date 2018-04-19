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Московский стандарт реновации разработают в столице
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Московский стандарт реновации разработают в столице 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации будет создан Московский стандарт реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
«На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем Московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов», — сказал первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Олег Рындин.
Как отметил руководитель департамента Сергей Левкин, современное проектирование и строительство жилых домов по программе реновации должны позволять их технологическую перезагрузку.
«Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — подчеркнул Левкин.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.
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