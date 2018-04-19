Количество рейсов «Ласточек» между Москвой и Курском увеличится 2 мая

Количество рейсов скоростных поездов «Ласточка» между Москвой Курском увеличится 2 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Для удобства пассажиров 2 мая, в среду, Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») увеличит количество рейсов скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Курском. Дополнительные рейсы «Ласточек» назначены специально в последний день первомайских выходных для обеспечения транспортной мобильности населения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что так, 2 мая между Москвой и Курском будут курсировать электропоезда «Ласточка» №721/724 вместо «Ласточек» №725/726 Москва-Орел. С Курского вокзала столицы «Ласточка» отправится в 8:30, а из Курска — в 17:13. Время в пути составит пять с половиной часов. Для посадки и высадки пассажиров электропоезда сделают остановку на станциях «Серпухов», «Тула», «Скуратово», «Мценск», «Орел», «Змиевка», «Глазуновка», «Поныри» и «Золотухино».