Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье 

Курьёзный случай с домашними животными в Подмосковье. Коровы, обрадовавшись весны, вышли на променад и заняли детскую площадку в Тучково. Однако местные жители не обрадовались коровам. Активисты уже обратились в полицию с жалобой на непрошенных гостей. По их словам, коровы ведут себя беспардонно — ломают горки и качели, калечат лавочки и даже царапают припаркованные машины. На записи видно, что стадо пришло на площадку без пастуха, за животными никто не присматривает, но и желающих прогнать их с площадки не нашлось.