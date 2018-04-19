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Власти сформируют единый стандарт реновации
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Власти Москвы сформируют единый стандарт реновации 

ТАСС 2 часа назад
Технические требования по проектированию домов по программе реновации послужат основой для создания Московского стандарта реновации после их доработки на основе опыта строительства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем Московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов", — привела пресс-служба комментарий первого замглавы департамента Олега Рындина на заседании Объединенного научно-технического совета (ОНТС) по вопросам градостроительной политики и строительства.
Как отметил в свою очередь глава департамента Сергей Левкин, современные стандарты проектирования и строительства таких домов должны сделать возможной их "технологическую перезагрузку". "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.
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