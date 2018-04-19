Власти сформируют единый стандарт реновации

Власти Москвы сформируют единый стандарт реновации

Технические требования по проектированию домов по программе реновации послужат основой для создания Московского стандарта реновации после их доработки на основе опыта строительства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем Московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов", — привела пресс-служба комментарий первого замглавы департамента Олега Рындина на заседании Объединенного научно-технического совета (ОНТС) по вопросам градостроительной политики и строительства.

Как отметил в свою очередь глава департамента Сергей Левкин , современные стандарты проектирования и строительства таких домов должны сделать возможной их "технологическую перезагрузку". "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", — заявил он.