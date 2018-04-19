Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице

Многофункциональный спортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице

На месте пустыря на северо-западе города построят многофункциональный спортивный центр для всей семьи с двумя бассейнами, тренажерами и игровыми залами, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) площадью более трех тысяч квадратных метров согласовала Москомархитектура. Расположится он на Тушинской улице — по соседству со стадионом "Красный Октябрь" . Строительство планируют завершить к 2020 году.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства. Этот зрительный эффект удастся получить при помощи вертикальных металлических ламелей высотой до 18 метров желтого, белого и серого цветов. Помимо этого, ламели будут выполнять функцию жалюзи, защищая окна здания от прямых солнечных лучей.

По проекту физкультурно-оздоровительный центр будет четырехэтажным. Взрослый и детский бассейны с раздевалками и буфетом разместятся на первом этаже здания. На втором будет игровой зал со зрительской трибуной на 60 человек и кафе.

Тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов расположится на третьем этаже ФОКа, а четвертый этаж отведут под административные нужды.

Всего за три года в столице планируется построить 51 спортивный объект. Например, в Гагаринском районе откроют четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами, массажными комнатами и сауной.

В Ново-Переделкине возведут ФОК с бассейном, раздевалками и спортивными залами. А в Преображенском районе появится спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и парковкой. Уже в этом году планируется сдать 13 спортивных объектов.