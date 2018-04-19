Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице

На месте пустыря на северо-западе города построят многофункциональный спортивный центр для всей семьи с двумя бассейнами, тренажерами и игровыми залами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) площадью более трех тысяч квадратных метров согласовала Москомархитектура. Расположится он на Тушинской улице — по соседству со стадионом "Красный Октябрь". Строительство планируют завершить к 2020 году.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады здания будут создавать иллюзию трехмерного пространства. Этот зрительный эффект удастся получить при помощи вертикальных металлических ламелей высотой до 18 метров желтого, белого и серого цветов. Помимо этого, ламели будут выполнять функцию жалюзи, защищая окна здания от прямых солнечных лучей.
По проекту физкультурно-оздоровительный центр будет четырехэтажным. Взрослый и детский бассейны с раздевалками и буфетом разместятся на первом этаже здания. На втором будет игровой зал со зрительской трибуной на 60 человек и кафе.
Тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов расположится на третьем этаже ФОКа, а четвертый этаж отведут под административные нужды.
Всего за три года в столице планируется построить 51 спортивный объект. Например, в Гагаринском районе откроют четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами, массажными комнатами и сауной.
В Ново-Переделкине возведут ФОК с бассейном, раздевалками и спортивными залами. А в Преображенском районе появится спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и парковкой. Уже в этом году планируется сдать 13 спортивных объектов.