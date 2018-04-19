Начало летнего сезона отметят 1 мая в московских парках

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Начало летнего сезона отметят 1 мая во многих московских парках, сообщается на портале мэра Москвы.

"Начало летнего сезона отметят в 21 парке столичного Департамента культуры 1 мая. Развлекательную программу для праздничного дня москвичи определили самостоятельно при помощи голосования в проекте «Активный гражданин». Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад "Эрмитаж"

Добавляется, что в этот день в саду «Эрмитаж» можно посетить занятия по ландшафтному дизайну, в Парке Горького пройдут занятия по йоге, а в «Сокольниках» можно отправиться в турпоход в сопровождении пионервожатой.

Также Кибовский отметил, что в первом этапе голосования за программу мероприятий приняли участие более 208 тысяч человек, во втором — свыше 204 тысяч.