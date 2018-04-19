Ещё
Начало летнего сезона отметят 1 мая в московских парках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начало летнего сезона отметят 1 мая в московских парках 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Начало летнего сезона отметят 1 мая во многих московских парках, сообщается на портале мэра Москвы.
"Начало летнего сезона отметят в 21 парке столичного Департамента культуры 1 мая. Развлекательную программу для праздничного дня москвичи определили самостоятельно при помощи голосования в проекте «Активный гражданин». Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00", — говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад "Эрмитаж".
Добавляется, что в этот день в саду «Эрмитаж» можно посетить занятия по ландшафтному дизайну, в Парке Горького пройдут занятия по йоге, а в «Сокольниках» можно отправиться в турпоход в сопровождении пионервожатой.
Также Кибовский отметил, что в первом этапе голосования за программу мероприятий приняли участие более 208 тысяч человек, во втором — свыше 204 тысяч.
РИА Новости: последние новости
Власти Москвы назвали причину девятибалльных пробок в городе Собянин поручил повысить на 20% выплаты московским донорам В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя109
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня77
Тулеев уедет за границу198
Российским банкам предложили новую систему платежей46
Япония отказалась от российского алюминия644
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение