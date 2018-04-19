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Летний сезон в парках начнется 1 мая
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Начало летнего сезона отметят 1 мая в московских парках 

РИА Новости 5 часов назад
Начало летнего сезона отметят 1 мая во многих московских парках, сообщается на портале мэра Москвы.
"Начало летнего сезона отметят в 21 парке столичного Департамента культуры 1 мая. Развлекательную программу для праздничного дня москвичи определили самостоятельно при помощи голосования в проекте "Активный гражданин". Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00", — говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, "Сокольники", парк Победы на Поклонной горе и сад "Эрмитаж".
Добавляется, что в этот день в саду "Эрмитаж" можно посетить занятия по ландшафтному дизайну, в Парке Горького пройдут занятия по йоге, а в "Сокольниках" можно отправиться в турпоход в сопровождении пионервожатой.
Также Кибовский отметил, что в первом этапе голосования за программу мероприятий приняли участие более 208 тысяч человек, во втором — свыше 204 тысяч.
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