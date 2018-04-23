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Столичные пенсионеры станут экскурсоводами
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Столичные пенсионеры станут экскурсоводами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 20 московских пенсионеров станут экскурсоводами, сообщается на сайте "серебряных" волонтеров Москвы.
Будущим экскурсоводам предстоит пройти обучение, в рамках которого они освоят азы специальности, получат навыки составления экскурсионных программ и эффективного общения с группой, а также узнают о современных трендах в сфере туризма и посетят несколько мастер-классов.
В конце обучения пенсионеры получат диплом о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке) Московского психолого-социального университета.
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