Столичные пенсионеры станут экскурсоводами

Более 20 московских пенсионеров станут экскурсоводами, сообщается на сайте "серебряных" волонтеров Москвы.

Будущим экскурсоводам предстоит пройти обучение, в рамках которого они освоят азы специальности, получат навыки составления экскурсионных программ и эффективного общения с группой, а также узнают о современных трендах в сфере туризма и посетят несколько мастер-классов.

В конце обучения пенсионеры получат диплом о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке) Московского психолого-социального университета.