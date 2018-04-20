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Москву наводнили купцы
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Москву наводнили купцы 

Мослента 1 час назад
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Сезон ярмарок выходного дня стартовал в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает агентство «Москва».
«Сегодня в Москве начали работать ярмарки выходного дня. (…) Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал он.
По словам Немерюка, на каждой ярмарке стоит специальная машина ветслужбы, специалисты которой следят за качеством продаваемой продукции. Ярмарки также контролируются Роспотребнадзором.
Чиновник добавил, что по всей столице открылись 102 ярмарки. Как сообщает РИАМО, на них представлена продукция из более чем 50 регионов России. Ярмарки будут работать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00 вплоть до Нового года.
В прошлом году первые ярмарки выходного дня открылись в Москве 7 апреля. Как и в этом году, торговля шла на 102 площадках столицы.
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