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Более 100 ярмарок выходного дня начали работать в Москве
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Более 100 ярмарок выходного дня начали работать в Москве 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Москве стартовал сезон ярмарок выходного дня, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Сегодня в Москве начали работать ярмарки выходного дня, их 102 в разных округах столицы. Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал А. Немерюк.
По его словам, ярмарки будут работать до Нового года. По итогам прошлого года на ярмарках выходного дня было продано более 38 тыс. тонн продукции, а количество посетителей превысило 7 млн человек.
Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00.
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