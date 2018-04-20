Более 100 ярмарок выходного дня начали работать в Москве

Москве стартовал сезон ярмарок выходного дня, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

«Сегодня в Москве начали работать ярмарки выходного дня, их 102 в разных округах столицы. Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал А. Немерюк.

По его словам, ярмарки будут работать до Нового года. По итогам прошлого года на ярмарках выходного дня было продано более 38 тыс. тонн продукции, а количество посетителей превысило 7 млн человек.

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00.