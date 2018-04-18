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В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
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В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © АГН "Москва"
Городские службы Москвы завершили работы по ликвидации проседания грунта в центре Москвы на пересечении Садового кольца и улицы Новый Арбат, движение автомобилей открыто по всем полосам, сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Ранее на данном участке днем в среду просел грунт, движение автотранспорта было ограничено, на месте работали коммунальные службы.
"Все работы на месте проседания грунта на Новом Арбате завершены", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что движение автотранспорта на месте возобновлено и производится по всем полосам в штатном режиме.
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