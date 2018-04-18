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Кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» реконструируют
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Кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» реконструируют 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Здания советских кинотеатров «Алмаз» и «Рассвет» планируется реконструировать. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.
Москомархитектура утвердила новый дизайн кинотеатров. Реконструкцию планируется завершить в 2019 году.
Напомним, в столице реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров, которые превратят в современные районные центры.
Фото © stroi.mos.ru
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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