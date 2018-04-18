Кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» реконструируют

Здания советских кинотеатров «Алмаз» и «Рассвет» планируется реконструировать. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.

Москомархитектура утвердила новый дизайн кинотеатров. Реконструкцию планируется завершить в 2019 году.

Напомним, в столице реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров, которые превратят в современные районные центры.

Сообщение Кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» реконструируют появились сначала на Москва Меняется.