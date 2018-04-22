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В «Аптекарском огороде» заработал фонтан
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В «Аптекарском огороде» заработал фонтан 

Москва24 5 часов назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Фонтан заработал в "Аптекарском огороде". Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
"В рамках весеннего фестиваля цветов, в Зеркальном канале ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" заработал первый фонтан в Москве. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля", — сказала она, передает Агентство "Москва".
Архипова также добавила, что скоро в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми.
А в настоящий момент в "Аптекарском огороде", несмотря на холодную погоду, уже цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.
20 апреля пробный запуск фонтанов произвели на Манежной площади.
Перед открытием сезона специалисты традиционно проверяют работу фонтанных комплексов в тестовом режиме: отлаживают их гидротехнические и электрические системы, обновляют насосное оборудование, подводные светильники и струеобразующие элементы.
Всего в столице сейчас насчитывается около 600 фонтанов. Их общегородское открытие обычно приходится на конец апреля.
В прошлом году сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля. Закрытие состоялось 3 октября.
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