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В Москве построят 400-метровый небоскреб
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В Москве построят 400-метровый небоскреб 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
На территории комплекса «Москва-Сити» к 2022 году построят небоскреб высотой более 400 м, насчитывающий 104 этажа, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.
По его словам, строительство начнется уже летом.
«Сейчас готовится разборка [проработка] этого здания. Нормативный срок строительства такого здания — четыре года», — сказал он.
В 2015 году АО "Мосинжпроект" объявил, что будет возводить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москва-Сити».
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Строительство зданий «Москва-Сити» ведётся на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни, часть из двадцати трех запланированных объектов уже построена. Ещё несколько зданий строятся, остальные находятся в стадии проектирования
Строительство нового небоскреба предполагает жилую часть на 130 тыс. кв. м, бизнес-центр, торговый центр и детский сад.
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