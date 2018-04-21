В Москве построят 400-метровый небоскреб

На территории комплекса «Москва-Сити» к 2022 году построят небоскреб высотой более 400 м, насчитывающий 104 этажа, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС

По его словам, строительство начнется уже летом.

«Сейчас готовится разборка [проработка] этого здания. Нормативный срок строительства такого здания — четыре года», — сказал он.

В 2015 году АО "Мосинжпроект" объявил, что будет возводить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москва-Сити».

Строительство зданий «Москва-Сити» ведётся на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни, часть из двадцати трех запланированных объектов уже построена. Ещё несколько зданий строятся, остальные находятся в стадии проектирования

Строительство нового небоскреба предполагает жилую часть на 130 тыс. кв. м, бизнес-центр, торговый центр и детский сад.