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Стало известно, как болельщиков будут доставлять на первый тестовый матч на «Самара Арене»
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Стало известно, как болельщиков будут доставлять на первый тестовый матч на «Самара Арене» 

63.ru 23 апреля 2018
Фото: 63.ru
В субботу, 28 апреля, в Самаре протестируют не только стадион для игр чемпионата мира по футболу, но и специальные маршруты общественного транспорта. Их будет 7.
Скоростной трамвай S5 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона. Автобус S1 — от аэропорта через «Самара Арену» до площади Революции. Укороченный маршрут — S1k: от Курумоча до стадиона. Автобусы S2 и S2k будут курсировать от перехватывающей парковки у торгового центра «Мега», а S3 — от «Амбара», S7 — от «Самара Арены» до площади Славы.
— Специальный общественный транспорт начнет курсировать за 3 часа до матча и завершит работу через 3 часа после его завершения, — уточняют организаторы игры.
Доставлять болельщиков автобусы и трамваи будут до остановок. Оттуда придется идти пешком.
Игра стартует в 18:00. На поле «Самара Арены» сразятся местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Билеты уже распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».
Третий матч пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».
Летом же стадион примет 6 игр чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи команд Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
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