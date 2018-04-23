Стало известно, как болельщиков будут доставлять на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В субботу, 28 апреля, в Самаре протестируют не только стадион для игр чемпионата мира по футболу, но и специальные маршруты общественного транспорта. Их будет 7.

Скоростной трамвай S5 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона. Автобус S1 — от аэропорта через «Самара Арену» до площади Революции. Укороченный маршрут — S1k: от Курумоча до стадиона. Автобусы S2 и S2k будут курсировать от перехватывающей парковки у торгового центра «Мега», а S3 — от «Амбара», S7 — от «Самара Арены» до площади Славы.

— Специальный общественный транспорт начнет курсировать за 3 часа до матча и завершит работу через 3 часа после его завершения, — уточняют организаторы игры.

Доставлять болельщиков автобусы и трамваи будут до остановок. Оттуда придется идти пешком.

Игра стартует в 18:00. На поле «Самара Арены» сразятся местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Билеты уже распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».

Третий матч пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».