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Экстремал шокирует москвичей в метро
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Экстремал шокирует москвичей в метро 

Рамблер 1 час назад
Зацепинг — экстремальное увлечение, часто приводящее к трагедиям. Но смерти коллег не пугают любителей адреналиновых всплесков, они продолжают кататься на крышах вагонов, демонстрировать акробатические номера во время движения поездов и спрыгивать с крыш. Недавно в столице объявился очередной экстремал, который шокирует москвичей опасными трюками в метро. Он бегает по крышам вагонов метров, прыгает через пути перед прибывающим поездами и крутит сальто, причём делает он трюки как на открытых, так и на закрытых станциях. Эти выходки опасны и для самого трюкача, и для окружающих.
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