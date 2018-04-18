Глава Казани попросил ускорить строительство станции метро «Дубравная»

Мэр Казани Ильсур Метшин после проведения инспекции на строящейся в городе станции метро «Дубравная» потребовал ускорить темпы ее строительства, сообщает InKazan со ссылкой на мэрию города.

Издание отмечает, что основной объем работ на станции завершен, осталось выполнить пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

На объекте уже завершили архитектурное оформление станции, готовы лестничные платформы. Туда подали напряжение по временному электроснабжению, провели освещение.

В оформлении остались мелкие работы, сказал начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко . По его словам, рабочим надо достроить вентиляцию и доложить плитку, проверить кладку.

Захарченко добавил, что значительный объем оставшихся работ приходится на благоустройство.