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Глава Казани попросил ускорить строительство станции метро «Дубравная»
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Глава Казани попросил ускорить строительство станции метро «Дубравная» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Мэр Казани Ильсур Метшин после проведения инспекции на строящейся в городе станции метро «Дубравная» потребовал ускорить темпы ее строительства, сообщает InKazan со ссылкой на мэрию города.
Издание отмечает, что основной объем работ на станции завершен, осталось выполнить пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.
На объекте уже завершили архитектурное оформление станции, готовы лестничные платформы. Туда подали напряжение по временному электроснабжению, провели освещение.
В оформлении остались мелкие работы, сказал начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрей Захарченко. По его словам, рабочим надо достроить вентиляцию и доложить плитку, проверить кладку.
Захарченко добавил, что значительный объем оставшихся работ приходится на благоустройство.
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