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Работы по благоустройству в столице после зимы завершены на 50%
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Работы по благоустройству в столице после зимы завершены на 50% 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы в рамках месячника по благоустройству в Москве завершены на 50%.
Сейчас в рамках месячника благоустройства выполнено примерно 50% работ. Во время проведения месячника ведутся работы по уборке территорий дворов, газонов, приводятся в порядок фасады зданий.
В Москве большое количество светового оборудования, которое тоже надо приводить порядок после зимы. В этом году, мы раньше, чем обычно начали проводить работы по ремонту и разметке дорог.
П. Бирюков напомнил, что в рамках месячника в Москве проводится два субботника. В первом 14 апреля участвовало около 1,5 млн человек.
Мы наводили порядок во дворах и спортивных площадках, а 21 апреля мы выйдем в парки, скверы и лесные массивы, — сказал заместитель Мэра.
Фото взято: http://tinao.mos.ru/upload/medialibrary/453/feo_9284.jpg
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