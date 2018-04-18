Работы по благоустройству в столице после зимы завершены на 50%

Как сообщает заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , работы в рамках месячника по благоустройству в Москве завершены на 50%.

Сейчас в рамках месячника благоустройства выполнено примерно 50% работ. Во время проведения месячника ведутся работы по уборке территорий дворов, газонов, приводятся в порядок фасады зданий.

В Москве большое количество светового оборудования, которое тоже надо приводить порядок после зимы. В этом году, мы раньше, чем обычно начали проводить работы по ремонту и разметке дорог.

П. Бирюков напомнил, что в рамках месячника в Москве проводится два субботника. В первом 14 апреля участвовало около 1,5 млн человек.

Мы наводили порядок во дворах и спортивных площадках, а 21 апреля мы выйдем в парки, скверы и лесные массивы, — сказал заместитель Мэра.

Фото взято: http://tinao.mos.ru/upload/medialibrary/453/feo_9284.jpg