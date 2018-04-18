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Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
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Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке Москвы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничные мероприятия ко Дню Победы подготовили в 21 московском парке, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Запланированы выступления военных оркестров. Также будет работать полевая кухня.
Кроме того, посетителям предложат выставку военной техники, театрализованные постановки.
Например, в саду «Эрмитаж» пройдёт концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора, а в Таганском парке — военно-исторический квест, посвящённый Курской битве. В Воронцовском парке представят театрально-поэтическую постановку.
Праздничная программа состоится и в парках Победы, «Зарядье», «Сокольники» и «Красная Пресня», Парке Горького, саду имени Баумана и других.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 московских парках.
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 Ещё 2 источника 
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