Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке Москвы

Праздничные мероприятия ко Дню Победы подготовили в 21 московском парке, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы выступления военных оркестров. Также будет работать полевая кухня.

Кроме того, посетителям предложат выставку военной техники, театрализованные постановки.

Например, в саду «Эрмитаж» пройдёт концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора, а в Таганском парке — военно-исторический квест, посвящённый Курской битве. В Воронцовском парке представят театрально-поэтическую постановку.

Праздничная программа состоится и в парках Победы, «Зарядье», «Сокольники» и «Красная Пресня», Парке Горького, саду имени Баумана и других.