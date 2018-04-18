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МГГУ: Почти 80% сотрудников столичного правительства — женщины
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МГГУ: Почти 80% сотрудников столичного правительства — женщины 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Среди сотрудников столичного правительства 78% — женщины. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью в Московском городском университете управления правительства Москвы (МГУУ).
«Типичный московский чиновник — женщина. Их в правительстве Москвы 78%. Средний возраст — 38 лет, замужем, имеет одного ребенка. Она работает специалистом и занимает эту должность уже 7-8 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего сотрудницы городского правительства приходят на госслужбу из подведомственных организаций или бизнес-компаний.
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