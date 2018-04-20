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Опубликован график отключения горячей воды
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Опубликован график отключения горячей воды в Москве 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах Москвы. Как сообщили в пресс-службе "МОЭК", все могут уточнить даты "безводного" периода в своем доме на online.moek.ru.
На сайте достаточно ввести свой адрес. Как и в предыдущие сезоны, максимальный срок отключения по одному дому составит 10 дней. В "МОЭК" напомнили, что перерывы в водоснабжении нужны, чтобы подготовить город к предстоящему отопительному сезону. В общей сложности работы проведут в 70 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых домов.
В этом году воду не будут отключать во время чемпионата мира по футболу, чтобы было комфортно и фанатам, и футболистам.
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