Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах Москвы . Как сообщили в пресс-службе "МОЭК", все могут уточнить даты "безводного" периода в своем доме на online.moek.ru

На сайте достаточно ввести свой адрес. Как и в предыдущие сезоны, максимальный срок отключения по одному дому составит 10 дней. В " МОЭК " напомнили, что перерывы в водоснабжении нужны, чтобы подготовить город к предстоящему отопительному сезону. В общей сложности работы проведут в 70 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых домов.

В этом году воду не будут отключать во время чемпионата мира по футболу, чтобы было комфортно и фанатам, и футболистам.