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Мосметрострой построит две станции метро на севере Москвы
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Мосметрострой построит две станции метро на севере Москвы 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. «Мосметрострой» выиграл контракт на строительство продления на север Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, включая строительство станций «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» ("Дмитровское шоссе"), говорится в сообщении компании.
Как указывается на сайте госзакупок, компания предложила выполнить работы за 24,95 миллиарда рублей. При этом «Мосметрострой» подал единственную заявку на конкурс оператора развития московского метрополитена «Мосинжпроекта».
Протяженность участка от «Селигерской» до станции «Лианозово», которая станет конечной, составит порядка 4 километров, указывается в сообщении компании.
Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом, «Лианозово» — правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы. Строительство станций будет вестись открытым способом, отмечается в пресс-релизе.
В конце марта открылся участок Люблинско-Дмитровской линии от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской», который также строило АО «Мосметрострой».
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