В Москве появятся бесплатные исторические прогулки

В Москве запустят бесплатные исторические прогулки по городу с 27 апреля по 12 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Запланировано 15 экскурсий проекта «Мы все москвичи: многовековое соседство». Их проведут гиды Московского дома национальностей.
Например, участникам расскажут, на какой улице жил Люсьен Оливье, что ещё, кроме Кремлёвской стены, построили в Москве итальянцы.
Первая прогулка называется «Французский акцент в Москве».
Продолжительность каждой экскурсии составляет в среднем два — два с половиной часа.
Ранее ФАН сообщало, что в Эрмитаже появились онлайн-экскурсии.