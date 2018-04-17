Ещё
Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 29 и 30 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 29 и 30 апреля 

RT на русском 57 минут назад
Фестиваль ледоколов состоится в Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля, сообщает Nation News со ссылкой на комитет по развитию туризма.
Посетителей ждут в акватории Невы. Наблюдать за парадом можно будет с Английской набережной или набережной Лейтенанта Шмидта.
Время работы фестиваля — с 11:00 до 20:00.
Среди участников — ледоколы «Иван Крузенштерн», «Невская застава», «Красин», «Новороссийск» и «Санкт-Петербург».
Программа также включает интерактивное шоу, развлекательные мероприятия, мастер-классы, викторины, конкурсы.
Ранее m24 сообщало, что гостями фестиваля «Пасхальный дар» в Москве стали более 4,7 млн человек.
RT на русском: последние новости
Главный архитектор Москвы рассказал о дизайне станции метро «Нижние Мневники» Степные сурки в Московском зоопарке вышли из спячки «Россия сегодня» стала партнёром центра «Космонавтика и авиация»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой160
Америка решила помешать Трампу16
Кобзон выбрал место на кладбище81
У Порошенко нашли секретную фабрику177
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение