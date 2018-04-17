Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 29 и 30 апреля

Фестиваль ледоколов состоится в Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля, сообщает Nation News со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Посетителей ждут в акватории Невы. Наблюдать за парадом можно будет с Английской набережной или набережной Лейтенанта Шмидта.

Время работы фестиваля — с 11:00 до 20:00.

Программа также включает интерактивное шоу, развлекательные мероприятия, мастер-классы, викторины, конкурсы.