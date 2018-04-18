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В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
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В ЦОДД Москвы назвали причину многокилометровых пробок в столице 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многокилометровые пробки в Москве образовались из-за дождя и проведения дорожных работ в центре города. Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
«В настоящий момент дорожное движение в Москве серьёзно затруднено. Самые серьёзные затруднения — в центральной части города», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Он отметил, что на Новом Арбате продолжаются работы по ликвидации последствий просадки грунта.
«На движение оказал влияние дождь, в результате чего автомобилисты заметно снижали скорость», — отметили в ЦОДД.
Ранее стало известно, что в Москве зафиксированы десятибалльные пробки.
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