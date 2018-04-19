На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги

В Москве на Воробьёвых горах завершается строительство канатной дороги. Три станции, 35 кабин, работать будет круглый год. Открытие запланировано уже через несколько недель. Новый объект осмотрел Сергей Собянин.

Ещё никогда "Лужники" и "Воробьёвы горы" не были так близко. Две столичные достопримечательности разделяет Москва-река, пересечь которую в скором времени можно будет всего за пять минут по воздуху. Ход строительства канатной дороги проинспектировал мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Как идет сооружение уникальной канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников? В Москве подобных канатных дорог не было. Это объект мирового уровня", — сказал Сергей Собянин.

"Сейчас проходят пуско-наладочные работы. Мы можем видеть кабину, идет наладка. Хочется отметить, что у нас не только по большому кругу ездят кабины, но и по малому кругу — подъемник для детей. Дети ездят бесплатно. Здесь большая спортивная школа", — рассказал руководитель компании-технического заказчика Николай Диваков.

На первом этаже — зона отдыха и кафе, посадка на фуникулёр этажом выше. Пропускная способность — более полутора тысяч человек в час. Сейчас на канате закреплены открытые кабины. Но совсем скоро их уберут. Они нужны лишь для тестовых работ. Появятся 35 закрытых конструкций. Максимальные меры безопасности.

Вместе с обычными восьмиместными кабинами можно установить четырёхместную. Жених, невеста, двое свидетелей. Возможно, вскоре путешествие из "Лужников" на "Воробьёвы горы" станет новой свадебной традицией.

Длина 700 метров. Три станции: "Лужники", "Воробьевская набережная" и "Улица Косыгина", это уже вершина Воробьёвых гор. Новая канатная дорога совмещена с действующим горнолыжным фуникулером. По сути, станет его продолжением на другом берегу реки. Потому востребована будет круглый год. Хорошие новости для любителей зимних видов спорта — горнолыжный трамплин на Воробьёвых горах готов принимать соревнования международного уровня. Соответствующее заключение выдала Всемирная лыжная федерация.

Спорткомплекс "Лужники" переживает масштабную реконструкцию. Чемпионат мира по футболу пройдёт, инфраструктура останется. Стадион, ледовый дворец, бассейн, центр художественной гимнастики — "Лужники" станут главным и самым большим спортивным парком России. Сергей Собянин также осмотрел ход благоустройства территории. При реставрации фонтана "Каменный цветок" удалось сохранить его исторический облик. Скульптурная композиция в виде бутона, 16 статуй и 17 водных струй не претерпела изменений. Обновлены коммуникации. Совсем скоро фонтан буквально запоет.

"Помимо прочего сделана и подсветка, светомузыкальная программа. Так что ко дню открытия фонтанов в Москве этот объект полностью готов", — рассказал Сергей Собянин.

В ближайшее время завершится реконструкция ещё двух фонтанов напротив концертного зала Россия. Первыми посетителями новой канатной дороги станут футбольные болельщики. Фуникулёр откроется к чемпионату мира.

Павел Прокопенко, Владимир Черных, Александр Савин. "ТВ Центр".