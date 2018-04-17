На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек

На фестивале «Пасхальный дар» побывали почти 5 млн человек

На пятом фестивале "Пасхальный дар" в столице побывали 4,7 миллионов человек.

Фестиваль стартовал в преддверии Пасхи, 7 апреля, и продолжился до 15 апреля. В этом году "Пасхальный дар" проходил на 38 площадках в центре города и во всех округах, в том числе в Зеленограде и Троицке . Там выступали актеры и музыканты, проводились мастер-классы и творческие занятия. В торговых и ресторанных шале гостей ждали необычные сувениры и праздничные угощения.

В этом году главной темой "Пасхального дара" стала благотворительность, поэтому в фестивале приняли участие 20 известных благотворительных фондов. С помощью пожертвований по SMS москвичи собрали более 12 миллионов рублей. Эту сумму также пополнят 5% от торгового оборота всех 38 площадок. Собранные деньги распределят между всеми фондами-партнерами фестиваля.

Помимо денежных пожертвований, гости книжной ярмарки на Новом Арбате могли передать подопечным благотворительных фондов свои книги или купить для них новые.

Кроме того, москвичи купили на фестивале 63 тысячи куличей. Средства от продажи каждого 20-го кулича направили в благотворительные фонды.