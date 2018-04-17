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Москвичи увидят яркую Венеру
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Москвичи увидят яркую Венеру 

ТВ Центр 1 час назад
В Московском планетарии рассказали, когда жителям столицы лучше всего наблюдать за Венерой и Альдебараном. Наиболее благоприятное время — с 17 по 19 апреля.
Жители столицы 17-19 апреля могут наблюдать за Венерой, которая хорошо просматривается и выглядит как яркая звезда. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на данные Московского планетария.
"При ясной безоблачной весенней погоде можно полюбоваться молодым серпом Луны, ярким Альдебараном, Плеядами и Венерой", — говорится в сообщении планетария.
Планета будет видна над северо-западным горизонтом.
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