Москвичи увидят яркую Венеру

В Московском планетарии рассказали, когда жителям столицы лучше всего наблюдать за Венерой и Альдебараном. Наиболее благоприятное время — с 17 по 19 апреля.

Жители столицы 17-19 апреля могут наблюдать за Венерой, которая хорошо просматривается и выглядит как яркая звезда. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на данные Московского планетария.

"При ясной безоблачной весенней погоде можно полюбоваться молодым серпом Луны, ярким Альдебараном, Плеядами и Венерой", — говорится в сообщении планетария.

Планета будет видна над северо-западным горизонтом.