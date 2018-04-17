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Москвичи прибрали за питомцами
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Москвичи прибрали за питомцами 

Мослента 1 час назад
Более тысячи москвичей приняли участие в акции «Убери за своим питомцем» 14 апреля. Об этом сообщила руководитель молодежного общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы Инесса Чаплынская, передает ТАСС.
«Общий охват аудитории, принявшей участие в акции «Убери за своим питомцем» 14 апреля, составил более 1 тысячи человек», — сказала она.
Акция прошла в трех округах Москвы: Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном. Как отмечает РИА Новости, по словам Чаплынской, целью и девизом акции была любовь к животным и стремление к чистым газонам.
Кроме того, в мероприятии участвовали более 150 волонтеров. Они раздавали владельцам питомцев специальные эко-пакеты, которые фиксируются на поводке. «Они позволили хозяевам с комфортом, не загружая себя лишними предметами, убрать за своим питомцем», — отметила Чаплынская.
О проведении акции «Убери за своим питомцем» стало известно в марте. В ее рамках планировалось устанавливать специальные таблички с напоминанием о необходимости соблюдать чистоту в парковых зонах, на детских площадках, а также в других общественных местах.
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