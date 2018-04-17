Собянин заявил о росте продолжительности жизни москвичей

Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет

Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на 3,7 года за семь лет и вплотную приблизилась к 78 годам, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания президиума столичного правительства

"За последние 7 лет мы увеличили ожидаемую продолжительность жизни на 3,7 года, фактически до 78 лет. Это уровень развитых стран, крупных городов", — сказал он.

Кроме того, за это время почти на треть снизилась младенческая смертность — с 8,4 до 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся, на 28% снизилась смертность населения трудоспособного возраста — с 425,5 до 305,5 случаев на 100 тыс. населения.

"Это уникальные показатели, без серьезных изменений в здравоохранении это было бы невозможно достигнуть. Тем не менее, задач в развитии московской медицины более чем достаточно", — добавил мэр.

Собянин назвал основные направления развития здравоохранения в 2018 году.

"Необходимо работать над повышением квалификации врачей, … заработной платой, улучшать ситуацию в области онкологической помощи, увеличить высокотехнологичную помощь. Также необходимо работать с пожилым населением, которому требуется особое внимание, развивать паллиативную, патронажную помощь", — сказал Собянин.

Как отметил, в свою очередь, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун , в системе здравоохранения Москвы сегодня задействовано 122 тыс. единиц современного оборудования, закупленного в 2011-2017 годах, в том числе 679 единиц высокотехнологичного оборудования — роботов, установок "гамма-нож", томографов.