Памятник пожарным открыли на территории столичного управления МЧС

На территории московского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) открыли памятник пожарным во вторник, 17 апреля.

— Сегодня великое, событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским, а в их лице — всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь, — сообщил во время торжественной церемонии открытия монумента заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

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