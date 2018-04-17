Памятник пожарным открыли на территории столичного управления МЧС 

На торжественной церемонии присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
На территории московского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) открыли памятник пожарным во вторник, 17 апреля.
— Сегодня великое, событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским, а в их лице — всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь, — сообщил во время торжественной церемонии открытия монумента заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
Он добавил, что в будущем памятник станет местом экскурсий для горожан и гостей столицы. Автором проекта стал старший преподаватель МГХАИ имени В. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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