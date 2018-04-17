В столице открыли памятник огнеборцам

В центре Москвы открыли памятник огнеборцам

Памятник огнеборцам, установленный в центре Москвы , станет местом экскурсий для горожан и гостей столицы, заявил заместитель мэра Петр Бирюков во вторник.

Памятник установлен по адресу улица Пречистенка, дом 22.

"Сегодня великое событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским огнеборцам, а в их лице — всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь", — сказал Бирюков на церемонии открытия памятника.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем к памятнику будут приходить на экскурсии. "В будущем это место будет местом повседневных экскурсий для москвичей и гостей столицы. Это история, которая может, подчеркиваю, служить примером", — добавил вице-мэр.

Торжественное открытие памятника "Огнеборцам Москвы" на территории Главного управления МЧС России по Москве. 17 апреля 2018

Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко , все регионы округа всегда равняются на столицу и берут с нее пример.

"Все субъекты центрального федерального округа, безусловно, берут пример с нашей столицы и не только в торжествах и праздниках, но и в повседневной жизни, в использовании таких ноу-хау, как, например, поливочная техника, которая используется в качестве пожарной техники. Это ноу-хау Петра Павловича (Бирюкова)… Эту тему переняли наши субъекты, наши регионы активно этим пользуются", — сказал Овсиенко.

Торжественное открытие памятника "Огнеборцам Москвы" на территории Главного управления МЧС России по Москве. 17 апреля 2018