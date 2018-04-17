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В столице открыли памятник огнеборцам
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В центре Москвы открыли памятник огнеборцам 

РИА Новости 30 минут назад
Памятник огнеборцам, установленный в центре Москвы, станет местом экскурсий для горожан и гостей столицы, заявил заместитель мэра Петр Бирюков во вторник.
Памятник установлен по адресу улица Пречистенка, дом 22.
"Сегодня великое событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским огнеборцам, а в их лице — всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь", — сказал Бирюков на церемонии открытия памятника.
Он выразил уверенность, что в дальнейшем к памятнику будут приходить на экскурсии. "В будущем это место будет местом повседневных экскурсий для москвичей и гостей столицы. Это история, которая может, подчеркиваю, служить примером", — добавил вице-мэр.
Торжественное открытие памятника "Огнеборцам Москвы" на территории Главного управления МЧС России по Москве. 17 апреля 2018
Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, все регионы округа всегда равняются на столицу и берут с нее пример.
"Все субъекты центрального федерального округа, безусловно, берут пример с нашей столицы и не только в торжествах и праздниках, но и в повседневной жизни, в использовании таких ноу-хау, как, например, поливочная техника, которая используется в качестве пожарной техники. Это ноу-хау Петра Павловича (Бирюкова)… Эту тему переняли наши субъекты, наши регионы активно этим пользуются", — сказал Овсиенко.
Торжественное открытие памятника "Огнеборцам Москвы" на территории Главного управления МЧС России по Москве. 17 апреля 2018
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